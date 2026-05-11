Президентът Йотова: Очаквам анализ и сериозна дискусия за мерките за овладяване на цените





Очаквам една много сериозна дискусия, която да бъде лишена от политиканстване и квалификации, с трезв анализ на мерките за овладяване на високите цени. Всички участници в изборите – партията мандатоносител „Прогресивна България“, а и опозицията, определяха това като първи приоритет. Това заяви президентът Илияна Йотова пред журналисти във Велико Търново, където участва в откриването на площад „Журналист“ пред Профилирана хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“.

„Сигурна съм, че най-спешните мерки могат да бъдат приети на ниво изпълнителна власт и без законодателни промени. Средносрочните и дългосрочните изискват такива промени, особено по отношение на цените в дългата верига от доставчици“, посочи още държавният глава.

Като първостепенна задача Илияна Йотова определи овладяването на инфлацията. „Правителството трябва да изнесе реалните данни за инфлацията. Надявам се да бъдат дадени достоверни статистически данни с колко поскъпва животът на българина. Няма нужда да се самозалъгваме, нека да видим реалната картина“, посочи държавният глава. Илияна Йотова беше категорична, че не е нормално в държава като България, която е производител на плодове и зеленчуци, да има „космически“ цени за тези храни.

Илияна Йотова коментира и намеренията за реформа на съдебната система. „Одобрявам, че този път ще се вземе предвид професионалното мнение. Свидетели сме на различни авантюристични подходи“, каза тя и припомни за промените в основния закон по отношение на съдебната власт, отхвърлени от Конституционния съд. „Това ражда недоверие в българските граждани, които не се интересуват от алинеите и текстовете, а от това да има справедливост. Ако мнозинството, с подкрепата на опозицията, направи така реформата, че да гарантира тази справедливост, това ще бъде успех за България и за връщане на доверието в институциите“, изтъкна държавният глава.