



За пръв път от 15 години насам в Сирия вече е възможно да се плаща с карти Visa и Mastercard

Анализатори посочват, че това е знаков момент в икономическото възстановяване на Сирия след Асад, който има дълбоки последици, далеч надхвърлящи удобството на потребителите.

Сирия е фактически изолирана от световните платежни мрежи от 2011 г. насам, когато мащабните санкции от страна на САЩ и международната общност по времето на управлението на Башар Асад изключиха страната от финансовата система. В продължение на повече от десетилетие Сирия функционираше почти изцяло като икономика, базирана на налични пари, без възможност да обработва транзакции с карти нито на вътрешния, нито на международния пазар.

Завръщането на Visa и Mastercard официално слага край на тази ера, като Централната банка на Сирия обяви в началото на май, че местните банки и фирми за електронни плащания вече могат да си сътрудничат с глобалните платежни мрежи.