Ивайло Мирчев нарочи колегите си от ПП за политически перверзници





Елемент на политическа е перверзия "Продължаваме промяната" да кажат "дай да се разделим, за да се обединим". Дали ще подпишем документ или не, е важно, когато отидем при хората да кажем какво сме обещали и какво сме изпълнили.

Това заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев пред bTV.

Той посочи, че ДБ ще бъде конструктивна, но остра опозиция в Народното събрание.

Инициативата на ПП да напуска общата парламентарна група е голяма политическа грешка. Оттук нататък продължаваме, защото имаме ангажимент към хората, че не сме ги излъгали на изборите, посочи Мирчев.

ПП и ДБ ще имат обща кандидатура както за президентските избори, така и за частичните местни избори, стана ясно от думите му.

Мирчев увери, че ДБ много последователно ще отстоява всички обещания, които са дали в кампанията.

Ивайло Мирчев добави, че е по-важно как ще бъдат избрани членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС). В България нито прокуратурата, нито медиите са направили някакво разследване за Делян Пеевски и разминаването в доходите му, разочарован е съпредседателят на ДБ.

"Пеевски пътува с частни самолети и откъде има пази затова?", каза Мирчев, като уточни, че ДБ имат готови документи затова какви сметки и имуществено състояние има има лидерът на ДПС.

Ивайло Мирчев се надява на прозрачен избор в новия ВСС. Обществото трябва да види едно нормално изслушване на тези хора и един бъдещ член на ВСС не си е купил апартамента на данъчна оценка, настоя той.