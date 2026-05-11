Тръмп отхвърли отговора на Иран за прекнратяване на огъня





ръмп отхвърли отговора на Иран на предложението на САЩ за мирни преговори с цел прекратяване на войната, след като на два кораба бе разрешено да преминат през блокирания Ормуз.

Иранските държавни медии съобщиха, че отговорът е бил насочен към прекратяване на военните действия по всички фронтове, особено в Ливан, както и към осигуряване на безопасността на корабоплаването през протока, съобщи иранската държавна телевизия, без да посочи как или кога този жизненоважен воден път би могъл да бъде отворен отново.

Полуофициалната иранска информационна агенция „Тасним“ съобщи, че предложението на Техеран включва незабавно прекратяване на военните действия по всички фронтове, прекратяване на морската блокада от страна на САЩ, гаранции за липса на по-нататъшни атаки срещу Иран и отмяна на санкциите срещу Иран, включително американската забрана за продажбата на ирански петрол.

Вестник Wall Street Journal цитира анонимни източници, според които Иран е предложил да разреди част от високообогатения си уран и да прехвърли останалата част в трета страна.