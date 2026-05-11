Нетаняху поздрави Румен Радев за победата на изборите





Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху поздрави в телефонен разговор министър-председателя Румен Радев с победата на „Прогресивна България“ на парламентарните избори и с встъпването в длъжност на новото българско правителство. По време на разговора бяха обсъдени теми от дневния ред на двустранните отношения между България и Израел.