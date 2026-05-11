Депутатът Явор Гечев внася днес пакет от мерки срещу нарастващите цени







Първата законодателна инициатива на новата власт ще бъде пакет от мерки срещу нарастващите цени. Премиерът Румен Радев обеща да бъде внесен пакет от мерки, които да ограничат тренда на увеличаващите се цени.

Първата законодателна инициатива на новото мнозинство ще бъде внесена от Явор Гечев.

По негови думи ще има поправки в законите за защита на конкуренцията и за защита на потребителите. Те ще включват още разширен кръг от нарушения от търговци, както и завишаване на санкциите.

"Очакваме и първите данни от анализа на сметките, който беше възложен на министрите във всеки сектор.От това ще зависи и подготовката на новия бюджет на държавата", допълни Гечев.