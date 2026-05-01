Спряха електрозахранването и газоподоването в района на свлачището на пътя Смолян-Пампорово







Спряно е движението за всички моторни превозни средства по път III-8641 Пампорово – Смолян в района на местността „Райковски ливади“ поради активизирало се свлачище при 4-ти км., информират от МВР.

С оглед безопасността на пътуващите, преминаването по засегнатия участък е невъзможно.

Движението по направлението Пампорово – Смолян се осъществява по обходен маршрут: път III-864 Пампорово – Стойките – път III-866 Стойките – Смолян и обратно и през прохода “Рожен”.

Движението в района се регулира от екипи на „Пътна полиция“ - Смолян, поставени са пътни знаци..

С оглед сигурността е спряно газоподаването и електрозахранването в района.

Сформиран е кризисен щаб от Областна администрация - Смолян, ОДМВР Смолян, ОДПБЗН - Смолян, ОПУ - Смолян, ЕVN и други институции.

Апелираме към водачите да спазват въведената временна организация на движението, тъй като движението в района на свлачището е невъзможно.

Утре ще се извърши оглед на трасето от екип от геолози и проектанти, информират от АПИ. След огледа ще се прецени дали могат да се предприемат мерки за временно укрепване и изграждане на временен път, по който да се възстанови движението, до изготвяне на проект за трайно възстановяване на отсечката.

Агенция „Пътна инфраструктура“ предприе действия за ограничаване на трафика по път III-8641 Смолян - Пампорово веднага след като бяха установeни нарушения по пътната настилка. Засегнатият участък от пътя е с дължина около 70 метра.

Апелът към водачите на моторни превозни средства е да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват поставената пътна сигнализация и указанията на екипите на пътна полиция.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.