Израел освободи 175 от задържаните от флотилията за Газа, двама отведе за разпит







Участници във флотилия, насочена към Газа, са видени на израелски кораб, след като ВМС прехванаха активистката мисия близо до Крит, на снимка, публикувана на 1 май 2026 г. (Министерство на външните работи)



След като освободи около 175 задържани участници от флотилията в Газа в Крит, израелското външно министерство съобщава, че двама са доведени в Израел като заподозрени.

„Саиф Абу Кешек, заподозрян в принадлежност към терористична организация, и Тиаго Авила, заподозрян в незаконна дейност, ще бъдат доведени в Израел за разпит“, казва Министерството нъншните работи в туит.

Министерството потвърждава също, че всички задържани освен двамата са освободени.

В изявлението мисията е наречена „флотилия, водена от Хамас“ и „още една провокация, предназначена да отклони вниманието от отказа на Хамас да се разоръжи – и да обслужва PR интересите на професионалните провокатори“.

Организаторите на флотилията призовават за натиск върху Израел да освободи двамата останали задържани.