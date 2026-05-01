



Българо-канадската гражданка Румяна Петрова-Бенедикт бе отвлечена, заедно с още 5 съмишленици от кораба Айн Ал-Зейтун (Снап), от израелските окупационни сили на път към Газа във водите между Италия и Гърция.

Вчера сутринта 22 от 58-те кораба на мирната флотилия Сумуд бяха задържани в явно нарушение на международното право

От Фейсбук страницата Солидарност с Палестина настояват за освобождаването на Румяна и останалите 180 членове на хуманитарната мисия, както и за отварянето на морската граница с Газа, за да може хуманитарната помощ да стига свободно и директно до нуждаещите се!

Присъединете се към призива ни!, призовават от групата.

Израел атакува флотилия за Газа близо до о-в Крит и задържа 175 активисти