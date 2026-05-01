Върховният лидер на Иран, Мохтаба Хаменеи, обяви началото на „нова глава“ в сигурността на Персийския залив. В реч, белязана от остър тон към Запада, той определи досегашната политика на Вашингтон в региона като „провал“ и заяви, че Техеран поема пълната отговорност за стабилността на водния път.
Хаменеи подчерта, че благодарение на контрола си над стратегическия Ормузки проток, Иран ще сложи край на „злоупотребите“ на външни сили. Според него новото управление на пролива ще донесе икономически просперитет и спокойствие за всички съседни държави.
„Ислямската република ще гарантира сигурността в региона и ще прекрати вражеските провокации по този морски път“, заяви върховният лидер. Той завърши с остро предупреждение към чужденците: „За онези, които сеят раздор от хиляди километри разстояние, тук място няма - Мястото им е на дъното.
Иран поема контрола над Персийския залив
01.05.2026
- Иран поема контрола над Персийския залив
