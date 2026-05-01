Иран поема контрола над Персийския залив







​Върховният лидер на Иран, Мохтаба Хаменеи, обяви началото на „нова глава“ в сигурността на Персийския залив. В реч, белязана от остър тон към Запада, той определи досегашната политика на Вашингтон в региона като „провал“ и заяви, че Техеран поема пълната отговорност за стабилността на водния път.

​Хаменеи подчерта, че благодарение на контрола си над стратегическия Ормузки проток, Иран ще сложи край на „злоупотребите“ на външни сили. Според него новото управление на пролива ще донесе икономически просперитет и спокойствие за всички съседни държави.

​„Ислямската република ще гарантира сигурността в региона и ще прекрати вражеските провокации по този морски път“, заяви върховният лидер. Той завърши с остро предупреждение към чужденците: ​„За онези, които сеят раздор от хиляди километри разстояние, тук място няма - Мястото им е на дъното.