Полицията в Дупница е с нов, но временен шеф





Днес ст. комисар Райчо Омерски – директор на ОДМВР – Кюстендил, представи пред ръководния състав назначеният за заместник-директор комисар Добромир Добрев.

Със заповед на министър Дечев на длъжността ЗА ЗАМ. ДИРЕКТОР на ОДМВР - Кюстендил, е назначен досегашният ИФ началник на РУ Дупница Добромир Добрев.

Ст.комисар Омерски пожела успех в работата на новия заместник директор, обърна се и към служителите с думите: Имам ви доверие, работете и споделяйте възникналите трудности, ще получавате подкрепа при решаването на възникнали проблеми и по-сложни ситуации.

Комисар Добрев също изрази увереност, че екипната работа винаги дава добри резултати и ще разчита на отдадеността на колегите, а те – на неговата подкрепа.

Днес бе представен от ст.комисар Р. Омерски пред служителите на РУ Дупница новият изпълняващ функциите началник – ст. инспектор Данаил Величков. Той е временно преназначен на длъжността н-к група „Териториална полиция“ към сектор „Охранителна полиция“ на управлението със заповед на министъра на вътрешните работи, а от днес – 9 април, със заповед на директора на ОДМВР е назначен да изпълнява функциите ЗА НАЧАЛНИК на РУ Дупница до завръщането на титуляра.