Софийският апелативен съд остави за постоянно в ареста шейха от Дубай





Днес, 09.04.2026 г., състав на Софийския апелативен съд потвърди определението на първоинстанционния съд за задържането за срок до 40 дни на KH.Z.A., гражданин на Обединените арабски емирства (ОАЕ).

Лицето е обявено за международно издирване с цел екстрадиция и арест по искане на Интерпол ОАЕ - Абу Даби, въз основа на червен бюлетин от 01.12.2025 г.

Спрямо KH.Z.A. е издадена национална заповед за арест от прокуратурата в Дубай, ОАЕ, с цел изтърпяване на наказание.

С присъда от 26.07.2017 г. на съда на ОАЕ-Дубай KH.Z.A. е осъден за деяние, формулирано като злоупотреба с доверие. Наложеното наказание е лишаване от свобода за срок от 6 месеца и глоба в размер на 20 737 263,37 AED (дирхами).

Деянието, за което е осъден KH.Z.A., съответства в най-голяма степен на престъпление по чл. 217, ал. 1 от НК на Република България и е наказуемо с лишаване от свобода. Извършеното престъпление съответства и на престъпление по чл. 206, ал. 1 от НК, което също е наказуемо с лишаване от свобода.

С постановление от 02.04.2026 г. наблюдаващият прокурор при СГП е наложил забрана на KH.Z.A. да напуска пределите на Република България.