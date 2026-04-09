



Община Дупница отчете успешна кампания по събирането на опасни битови отпадъци, организирана съвместно с „Балбок Инженеринг“ АД.

Тази година се наблюдава тенденцията за повече предадени бои, мастила, лепила и други бояджийски материали в сравнение с миналата.

През 2025 година пък бяха събрани 220 кг големи количества излезли от употреба пестициди, а през настоящата те са общо 155 килограма.

По време на кампанията гражданите имаха възможност да предадат няколко вида опасни битови отпадъци като живак и живачносъдържащи уреди, лакове и бояджийски материали, домакински препарати и химикали, както и опаковки с опасни вещества.

Дупничани отново се включиха активно и показаха съпричастност към каузата. През целия ден на 8 април те донасяха подбрани опасни битови отпадъци в мобилния пункт, ситуиран в централната градска част.

„За поредна година отчитаме успешна кампания, свързана с приемането и последващото третиране на опасни битови отпадъци. Община Дупница ще продължи с подобни инициативи, които ще направят околната среда още по-чиста“, коментира директорът на Дирекция „Екология и транспорт“ в Общинската администрация - Ели Подгорска.