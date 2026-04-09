Двамата арестувани в незоканната фабрика за цигари в Дупница обжалват постоянния си арест





Двамата арестувани в незаконната фабрика за цигари в Дупница обжалват постоянния си арест. Адвокатите вече са входирали исканията си за налагане на по-лека мярка, а заседанието, на което ще се гледа тя, е насрочено за 15-и април в Окнръжен съд-Кюстендил. Днес изтече 3-дневният срок от налагането на постоянния им арест от съдия Ели Скоклева от Районен съд-Дупница.

Районен съд Дупница определи на 6-и март мярка за неотклонение ,,Задържане под стража”, по отношение на двама обвиняеми – Б. М. / на 56 г. / и С.В. / на 52 г. /, за незаконно държане и разпространение на тютюневи изделия без акцизен бандерол – 206 317 кутии с по 20 къса цигари, като предметът на престъплението е в големи размери.

Мотивите:



На настоящия, ранен етап от разследването, съдът счита, че от събраните доказателства може да се изведе обосновано подозрение относно съпричастността на двамата обвиняеми към извършване на вмененото им деяние. Престъплението е тежко по смисъла на НК, законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 2 до 8 години. Съдът счита, че е налице и реална опасност от извършване на престъпление, предвид вероятността от укриване на доказателства, се казва в мотивите на съдия Ели Скоклева за вземане на най- тежката мярка за неотклонение - „Задържане под стража“.



Под ръководството на Районна прокуратура – Кюстендил се провежда разследване по образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 234, ал. 3, т. 3, вр. ал. 2, пр. 2 от НК. При акция, проведена от ГД „Гранична полиция“ на 02.04.2026 г., на територията на гр. Дупница е била разкрита високотехнологична база за производство и съхранение на цигари без акцизен бандерол.

Незаконната фабрика за цигари в Дупница беше разбита по време на специализирана операция на Главна дирекция Гранична полиция. Както вече главен комисар Антон Златанов оповести пред медии в събота, двамата мъже са наедно от високите нива в йерархията- единият е отговарял за производството, а другият за пласмента на продукцията, която е на стойност милиони евро.

Гл. комисар Антон Златанов обяви на брифинг в събота в Дупница, че това е изключително успешна акция със задържане на организатори на престъпна дейност.



Групата, която извършва тази незаконна дейност, е в нашето полезрение от няколко месеца, целта беше да достигнем до по-високи йерархични нива, което беше постигнато при специализираната операция – изтъкна на брифинг пред журналисти директорът на ГД „Гранична полиция“ гл. комисар Златанов.

Началото:

На 2 април 2026 г. служители от Дирекция „Противодействие на контрабандата“ в ГДГП атакуват нелегалната фабрика за цигари в Дупница в момент на товарене на готова продукция на микробус.

Те установяват модерно нелегално производство на цигари без акцизен бандерол - цех за преработка на тютюн, високотехнологична поточна линия за производство на цигари, машини за пакетиране, сушилня, дизелов генератор, голямо количество гориво без бандерол и големи количества консумативи за производство на цигари. Всички стени са с шумоизолация, а прозорците са покрити с коркови плоскости. В базата за работниците са обособени места за спане и сервизни помещения.

Служителите на ГДГП откриват в нелегалната фабрика 471 мастербокса цигари без акцизен бандерол и около 11 тона нарязан тютюн без платен акциз. На място са задържани двама мъже – 53-годишен от София и 56-годишен от Мездра, основни участници в незаконната дейност, криминално проявени.

На територията на софийското село Кривина в товарен автомобил, свързан с един от задържаните в Дупница, граничните полицаи откриват още 180 мастербокса цигари без акцизен бандерол.

Фабриката е работила при голяма конспиративност, във фази на цикличност. През определен период от време тук са идвали работници, които са осъществявали дейността.

Повдигнато е обвинение на двамата, които са задържани за 72 часа. Прокуратурата ще поиска най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража, заяви Албена Разсолкова, районен прокурор – административен ръководител на РП – Кюстендил.

ГД „Гранична полиция“ предотврати контрабанда на цигари за над 1300 000 евро, предназначена за Западна и Централна Европа, а разкритата незаконна фабрика е една от най-големите за производство на цигари без бандерол у нас през последните години!