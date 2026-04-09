Ден на траур в Ливан за жертвите на израелското нападение





Ливанските медии съобщиха в четвъртък сутринта, че израелската окупационна армия е продължила тежките си въздушни и артилерийски атаки срещу различни райони в южната част на страната.

В тази връзка ливанските източници съобщиха, че броят на жертвите на бруталната ционистка агресия срещу Ливан се е увеличил до 250 души от вчера сутринта и над 1100 души са ранени.

Ливанският премиер Наваф Салам също обяви четвъртък за ден на обществен траур в памет на мъчениците на обширните и агресивни атаки на ционисткия режим срещу тази страна.

В същото време, в отговор на ционистките престъпления, ракетните атаки на Хизбула срещу северната окупирана Палестина бяха възобновени.

Медиите съобщиха, че в района на Овим в северната окупирана Палестина е била задействана предупредителна сирена.

Южните предградия на Бейрут са бомбардирани отново

Според Ал-Маядън, израелски военни самолети отново са бомбардирали южните предградия на Бейрут. Кайбрежният мост „Касемия“ в южен Ливан е бил мишена от Израел.

Градовете Джемайджа, Бейт Яхун и Мадждал Салам в южен Ливан са били бомбардирани.

Съобщава се също, че град Барашит в южен Ливан също е бил мишена на израелски въздушни удари.

В тази връзка, регионът „Бекаа“ в източен Ливан също е бил мишена на осем тежки бомбардировки, които само доведоха до мъченическата смърт на 29 души и раняването на 51 други. Тази нова вълна от атаки показва мащабите на ционистката инвазия в инфраструктурата и жилищните райони в целия Ливан.

Позовавайки се на палестинската информационна агенция Сама, Ливанският център за спешни операции подчерта, позовавайки се на мащаба на бедствието, че тези цифри не са окончателни и че броят на жертвите вероятно ще се увеличи поради продължаването на операциите по премахване на развалините и подпомагане.

В тази връзка регионът Бекаа в Източен Ливан също беше обект на осем тежки бомбардировки, които само доведоха до мъченическата смърт на 29 души и раняването на 51 други. Тази нова вълна от атаки показва мащабите на ционистката инвазия в инфраструктурата и жилищните райони в целия Ливан.

Тези атаки се извършват, докато говорителят на Министерството на външните работи, позовавайки се на ангажимента на правителството на САЩ (в рамките на постигнатото с Иран чрез пакистански посредник разбирателство), че Ливан също е включен в споразумението за прекратяване на огъня между Иран и САЩ, отбеляза: „Както заяви и пакистанският премиер, прекратяването на бойните действия на ливанския фронт е един от компонентите на споразумението за прекратяване на огъня между Иран и САЩ, а днешните престъпления на ционисткия режим срещу Ливан са явно нарушение на това разбирателство.“