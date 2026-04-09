Облаците вече се скупчват, започват валежите от дъжд и сняг





Днес облачността над страната ще бъде променлива, по-често значителна и на места ще има валежи от дъжд. В сутрешните часове в отделни северни и планински райони дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг. Почти без валежи ще е в крайните югозападни райони. Ще духа умерен, в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и по долините на Струма и Места временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще са между 10° и 15°, в София – около 11°.

Над планините облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи от сняг, под 1000 метра – от дъжд. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 2°, на 2000 метра - около минус 5°.

Над Черноморието облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен вятър от север-североизток, който след обяд ще отслабне и ще се ориентира от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 9°-11°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В петък облачността ще е значителна и на места в югоизточната половина от страната ще има превалявания от дъжд, в планините – от сняг. В нощните и сутрешните часове на места в Североизточна България, Предбалкана и по високите полета дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг. Ще духа слаб до умерен северозападен, в Източна България – североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, а максималните – между 7° и 12°. В събота облачността ще се задържи значителна и все още на отделни места, главно в югозападните и планинските райони, ще има валежи. Ще се задържи хладно. В неделя и понеделник ще преобладава слънчево време. Над източните и планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но валежи не се очакват. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от югоизток. Дневните температури ще се повишат и през втория ден максималните ще бъдат между 15° и 20°. Във вторник югоизточният вятър ще се усили. Облачността ще се увеличава и до края на деня в югозападните райони ще завали дъжд. В сряда ще преобладава облачно време. На много места ще има превалявания от дъжд. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Дневните температури слабо ще се понижат.