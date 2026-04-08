



Иран отново забрани преминаването на кораби през Ормузкия проток след интензивни бомбардировки на Израел в Бейрут по-рано днес.

Властите в Ливан твърдят, че въздушните удари са довели до раняването и смъртта на стотици граждани

Вследствие на продължаващите нарушения на временното примирие от страна на Израел спрямо Ливан, Иран е на път да предприеме възпиращи операции срещу израелски военни позиции“, заяви ирански представител на службите за сигурност пред агенция Fars.

Прессекретарката на Белия дом Каролин Ливит заяви пред Axios, че Ливан не е част от споразумението за прекратяване на огъня с Иран.

Министерството на отбраната на Саудитска Арабия съобщи, че ПВО системите й са активни заради дронова атака.

Катарските сили прехванаха балистични ракети и дронове, изстреляни от Иран към столицата Доха.

Иранска държавна медия съобщи, че "врагът" е нарушил примирието и е атакувал няколко места в столицата Техеран.

CNN: Изглежда, че няма официален писмен документ за споразумението за прекратяване на огъня.