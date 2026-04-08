Жертва и ранени при катастрофа в прохода Хаинбоаз





Тежък инцидент е настъпил на прохода Хаинбоаз. По непотвърдена информация черният джип се е подхлъзнал на разсипана течност по пътното платно в следствие, на което е навлязъл в насрещната лента и се е ударил челно в белия автомобил, информира Диана Русинова от Института за пътна безопасност

Към момента движението е ограничено и се пренасочва от пътна полиция по обходен маршрут.