Жертва и ранени при катастрофа в прохода Хаинбоаз

DenNews.bg
08.04.2026
 Тежък инцидент е настъпил на прохода Хаинбоаз. По непотвърдена информация черният джип се е подхлъзнал на разсипана течност по пътното платно в следствие, на което е навлязъл в насрещната лента и се е ударил челно в белия автомобил, информира Диана Русинова от Института за пътна безопасност
Към момента движението е ограничено и се пренасочва от пътна полиция по обходен маршрут.

