Израелски военни са стреляли по италиански конвой в Ливан





Логистичен конвой на италианския контингент, движещ се от Шама за Бейрут, беше обстрелян с предупредителни изстрели от израелските отбранителни сили на около два километра от базата си за излитане. След инцидента конвойът незабавно спря движението си и се върна в базата, става ясно от съобщение на сайта на Министерство на отбраната на Италия

„Изразявам най-силния си и най-възмутен протест срещу случилото се тази сутрин, коментира министърът на външните работи по време на заседание на долната камара на парламента външният министър Антония Таяни.Веднага щом напусна тази зала, ще помоля Министерството на външните работи незабавно да поиска информация от израелския посланик в Италия за случилото се и какво е довело до повредата на италианско военно превозно средство“, заяви министърът на външните работи Антонио Таяни по време на времето за въпроси в залата.

Нанесени са само незначителни щети на превозните средства и не се съобщава за пострадали. Но за колко време? Неприемливо е италианските войници, разположени под знамето на ООН, с единствената цел да осигурят мир и стабилност, да бъдат изложени на рискови ситуации от страна на израелската армия.

Персоналът на UNIFIL действа в Ливан в съответствие с резолюциите на ООН, за да допринесе за сигурността и деескалацията. Застрашаването на конвои, ясно обозначени със знамето на ООН, не може да бъде толерирано. Това е сериозно поведение, което рискува да компрометира безопасността на миротворците и самата надеждност на мисията.

Призовавам ООН да се намеси пред израелските власти. „спешно да се изясни какво се е случило, да се предприемат всички необходими мерки за гарантиране на безопасността на италианския контингент и целия персонал на UNIFIL и твърдо да се потвърди уважението към мандата и защитата, дължима на мироопазващите сили.“

Италия ще продължи да подкрепя мироопазващата мисия, но изисква пълно уважение към ролята на UNIFIL и защитата на техните войници. „Подобни епизоди са недопустими и не трябва да се повтарят.“ Това заяви министърът на отбраната Гуидо Кросето.