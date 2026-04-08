Започна проверка на прокурорката, паркирала неправилно и заплашвала, Кандев светкавично я глоби





Във връзка с публикации и разпространен в социалните мрежи и онлайн медии видеоклип за възникнал спор до паркинг на ул. „Цар Самуил“ и ул. „Алабин“ с участието на прокурор от Военно-окръжна прокуратура-София Деница Иванова, отдел 10 „Инспекторат“ към Върховната касационна прокуратура се самосезира и изиска становище от Комисията по професионална етика към Военно-апелативна прокуратура за допуснато нарушение на Кодекса за етично поведение на българските прокурори и следователи.

Проверката следва да установи налице ли са дисциплинарни нарушения, извършени от магистрат. Въз основа на резултатите ще бъде преценено има ли основание за търсене на дисциплинарна отговорност и предприемане на последващи действия.

Ето какво заяви главният секретар на МВР главен комисар Георги Кандев:

Във връзка с публикувания вчера видеоклип, документиращ нарушение на Закона за движение по пътищата на ул. „Цар Самуил“ и ул. „Алабин“ в гр. София, при което е създадена реална опасност и пречка за движението на друг автомобил в еднопосочна улица, разпоредих незабавни действия.

Още рано тази сутрин наредих на колегите от СДВР да започнат оперативно-издирвателни мероприятия за изясняване на всички факти и обстоятелства по случая. В резултат на бързата и професионална реакция, жената от видеозаписа беше установена, а свидетелят, заснел случилото се, даде подробни показания.

Преди минути нарушителката е санкционирана съгласно действащото законодателство.

Искам да бъда пределно ясен - законът е за всички. Той ще бъде прилаган еднакво и безкомпромисно - без значение от служебно положение, обществен статус или каквито и да било други обстоятелства.

Ето и постът на Боян Георгиев, от който става ясно какво точно е нарушението на прокурор Деница Иванова




