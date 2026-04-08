Христо Терзийски: Община Сапарева баня е една от най-бързо развиващите се в България





Асфалтът не се яде, но линейката пристига по него, хлябът ни пристига по него, пътуваме за работа по него и ни свързва с близки и познати. Правим, строим и грешим - да, но има нещо построено, което остава, ползва се от всички и се вижда. Това заяви в началото на събрание с жители на село Сапарево кметът на община Сапарева баня Калин Гелев. Пред сапаревци той представи кандидатите от листата на ГЕРБ - СДС и допълни: “С тази политическа партия постигнахме много неща и вярвам, че и за в бъдеще ще се постига още.”

Водачът Христо Терзийски заяви, че община Сапарева баня е една от най-бързо развиващите се в България. “Правят се проекти и се реализират успешно. Това е благодарение на сериозния екип на кмета Гелев, на бизнеса тук и най-вече на самите вас, хората”, подчерта Терзийски. Той обясни, че парите на държавата от 2021 г. се харчат за провеждане на избори, а това не довежда до нищо добро, освен до забавяне развитието на общините и на цялата държава.

Втората в листата Радослава Чеканска също постави акцент върху провеждането на поредните избори: “Откъдето и да го погледнем – избори много, похарчени пари от държавата - бол, но крайният избор остава без ясна цел и посока. Няма ред, няма държавност. И всичко това само с една цел – задоволяване интересите на един определен кръг от хора, който вече 5 години саботира държавността и драпа за власт и се явява под формата на различни политически проекти. То не бяха служебни правителства, Възходи, Промени, Трети март, Осми март… Прогресивни, регресивни и каквито още се сетите. Истината обаче е една - като сложим чертата, държавата ни похарчи милиарди левове за избори, за машини, за бюлетини, за комисии, за наблюдатели и каквото се сещате още, но най-много пари отидоха за празни обещания и лъжливи надежди към хората. Казвам го това, защото лично на мен ми тежи, когато някой попита: “Ама, ГЕРБ какво направиха?!” Веднъж завинаги трябва да стане ясно, че след 2021 година ГЕРБ печели доверието на хората, включително и вашето, но, за огромно наше и ваше съжаление, НЕ управлява страната. И каквито и внушения да се правят по тази тема е нелепо. Въпреки това обаче, ГЕРБ никога и по никакъв начин не е саботирала нито служебните правителства, нито пък е пречила за сформирането на коалиции в името на това държавата да запази своята стабилност в едни изключително напрегнати и трудни времена. Дори поехме всички негативи на тези решения и компромиси.”

Едно от новите лица в листата - Елизабет Иванова, която е представител на община Сапарева баня, изказа благодарност за гласуваното доверие и подчерта, че в лицето на ГЕРБ - СДС има едно от най-важните неща в тези смутни времена - предвидимост.

По време на разговора Елизабет запозна присъстващите майки и работещите с основните мерки, заложени в програмата на коалицията в подкрепа на съчетаването на работа и семейство.

Тя акцентира върху инвестициите в детски ясли и услуги за грижа за деца, както и върху въвеждането на по-гъвкави форми на заетост. „Тези мерки ще позволят по-добро съчетаване на родителството с професионалния живот“, подчерта Иванова и завърши с думите: “Вярвам, че на 19 април ще подкрепим правилната партия с номер 15!”