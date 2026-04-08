Операцията на Израел срещу Ливан е под кодовото име "Вечен мрак"





Операцията, която днес Израел започна срещу Ливан с обяснението, че атакува цели на Хизбула, е под кодовото наименование „Вечен мрак“ и включва едни от най-мащабните въздушни удари срещу десетки райони в Ливан.

Израелската армия допълнително заяви, че тази операция е целенасочена, обширна и включва всички командни и контролни центрове на Хизбула, а целта ѝ е да нанесе удар, който значително ще повлияе на дейността на Хизбула.

Това се случва, след като израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви тази сутрин, че Ливан е освободен от двуседмичното споразумение за прекратяване на огъня с Иран и че окупационната армия ще продължи атаките си срещу Ливан.