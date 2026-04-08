Постоянен арест за "героя" от АМ "Струма", катастрофирал с 5. 95 промила и надрусан с кокаин





Окръжен съд Кюстендил потвърди определение на Районен съд Дупница, с което е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража“, по отношение на обвиняем за две престъпления – управление на МПС след употреба на алкохол, с концентрация над 1, 2 промила / 5, 95 промила / и за управление на МПС след употреба на наркотични вещества. Въззивният състав на Окръжен съд Кюстендил остави без уважение молбата на обвиняемия за по- лека мярка за неотклонение.

По преценка на въззивния съдебен състав, от съвкупния анализ на показанията на разпитаните по делото свидетели, потърпевши от възникналото ПТП и очевидци на бягството на обвиняемия от местопроизшествието, както и на полицейските служители, възпроизвеждащи данни за изпробването на обвиняемия с техническо средство и установените положителни резултати за употреба на алкохол -5.95 промила в издишания въздух и за употреба на кокаин, в синхрон с писмените доказателства и доказателствени средства, може да бъде направен извод, че е налице с нужния за целите и етапа на настоящето производство стандарт на обоснованост, предположение относно извършването на инкриминираните престъпления и съпричастността на обвиняемия към тях. По отношение на съмненията изразени от страна на защитата относно достоверността на резултатите от тестването на водача, въззивният съд намира, че доколкото по досъдебното производство са приложени разпечатки от техническите средства, с които е тестван обвиняемия и докато отчетеният от тях резултат не бъде оборен по съответния ред, може и следва да се предположи, че обвиняемият е съпричастен към престъпленията, за които е привлечен в това качество. На следващо място, точно и вярно първият съд е идентифицирал и реалност на опасността от извършване на престъпление, като въззивният съдебен състав се солидаризира напълно с изложените доводи в обжалваното определение. Освен това обществената опасност на извършените престъпления е по-висока, сравнена с обичайните такива, тъй като от данните по делото се установява, че обвиняемият е управлявал автомобила по автомагистрала, която е рисков път, предвид високата скорост на управление, при което същият би могъл да причини значителни щети и увреждания по отношение на живота и здравето на останалите участници в движението. Не могат да бъдат пренебрегнати и данните от справката-картон на водача, от които може да бъде направен извод, че обвиняемият е с рисков профил и системно не спазва правилата за движение по пътищата, за което е многократно наказван. Изложеното сочи на повишена степен на лична обществена опасност на обвиняемото лице спрямо защитими обществени интереси, която обуславя наличие на реална опасност в случай, че му бъде определена мярка за неотклонение, различна от „Задържане под стража“, той да извърши престъпление. Независимо от обстоятелството, че обвиняемият е с установена самоличност, респ. адрес, на който фактически пребивава, въззивният съд се солидаризира с първата инстанция и на свой ред намира, че е налице и другата алтернативно предвидена предпоставка, а именно обвиняемият да се укрие, тъй като от данните по делото се установява, че същият е напуснал местопроизшествието с намерение да препятства действията на компетентните органи по неговото установяване и задържане, като единствено и само обстоятелството на спуканата впоследствие гума на автомобила му е осуетила това негово намерение. В заключение, проверяваното първоинстанционно определение, с което е взета спрямо обвиняемия мярка за неотклонение „Задържане под стража“, е законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено, пише в мотивите на Окръжен съд Кюстендил.