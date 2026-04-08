Убиец, погубил млада жена, получи доживотна присъда





Р.Г., на 24 години от гр. Трявна е признат за виновен и осъден по обвинение на Окръжна прокуратура-Габрово за това, че на 21.03.2025 г. около 16,30 ч. в двора на къща в гр. Трявна, в условията на домашно насилие, умишлено умъртвил И.Д., с която е бил във фактическо съпружеско съжителство. Той е осъществил убийството чрез нанасяне с нож на множество прободно-порезни рани, в резултат на които е настъпила смъртта на младата жена, като тя е изпитвала болки и страдания и деянието е извършено по особено мъчителен начин и с особена жестокост.

За престъплението по чл. 116, ал. 1, т. 6 и т. 6а във вр. с чл. 115 от НК, Р.Г. е осъден на доживотен затвор при първоначален специален режим на изтърпяване. Той е осъден да заплати на децата и на майката на пострадалата обезщетения за причинените им от престъплението неимуществени вреди в общ размер 100 000 евро.

В хода на досъдебното производство по отношение на Р.Г. е била взета мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Присъдата на Окръжен съд-Габрово подлежи на обжалване и протестиране пред Апелативен съд-Велико Търново, в 15-дневен срок от постановяването й.