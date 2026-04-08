Нови удари срещу изборната търговия- в Плевен и Кърджали

След подаден сигнал и проведена полицейска операция в село Дъждино (община Кърджали), е задържан мъж, за когото има данни, че е купувал гласове в полза на конкретна политическа партия, информира от страницата си във Фейсбук главният секретар на МВР- главен комисар Георги Кандев.
При претърсване в дома му са открити:
9000 евро в брой
Тетрадка с имена на хора и записани суми срещу тях
В автомобила му също е намерен тефтер със списъци и суми.
Мъжът е задържан.
Рано тази сутрин в област Плевен се проведе мащабна полицейска акция.
В рамките на операцията бяха разкрити множество нарушения и данни за извършени престъпления. Проверени са 320 лица, а срещу изборни нарушения са издадени 12 протокола.
В Буковлък и Кнежа са открити 3200 евро / 340 паунда, както и списъци с имена и конкретни суми срещу всяко от тях - сериозен сигнал за организирани опити за влияние върху вота.
По случаите са образувани досъдебни производства.
След подаден сигнал и проведена полицейска операция в село Дъждино (община Кърджали), е задържан мъж, за когото има данни, че е купувал гласове в полза на конкретна политическа