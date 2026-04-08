Въздушни удари поразиха иранския нефтопреработвателен комплекс "Лаван"





Най-малко четири въздушни удара поразиха нефтопреработвателния завод „Лаван“ на остров Лаван в Персийския залив.

В момента има информация, че горят най-малко два резервоара на завода, а персоналът на обекта е евакуиран.

Рафинерията в Лаван е ключов ирански нефтопреработвателен комплекс, разположен на остров Лаван, специализиран в преработката на суров нефт от морски находища в продукти като бензин, реактивно гориво и дизел. Като дъщерно дружество на Националната иранска нефтена компания, то играе стратегическа роля в производството на висококачествено гориво, като е претърпяло значителни модернизации за съответствие със стандартите „Евро IV“ и "Евро V", и поддържа висок капацитет за производство на бензин и газьол.