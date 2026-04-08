С грижа за здравето и с мисъл за хората: МГЕРБ постави горски аптечки в Кюстендил и Сапарева баня по повод Световния ден на здравето







В Световния ден на здравето и професионалния празник на здравния работник кандидатите от ГЕРБ – СДС и младите хора от структурата продължиха една полезна инициатива, насочена към грижата за хората и безопасността в природата.

В лесопарк „Хисарлъка“ в град Кюстендил и на няколко ключови места в община Сапарева баня бяха поставени специални горски аптечки, които да бъдат в помощ на туристите и посетителите. Инициативата се реализира за втори път и е ясен знак за отговорно отношение към здравето и превенцията.

В дейността се включиха областният координатор на МГЕРБ Нели Точева, както и кандидатите Владислав Паунов, Елизабет Иванова, Марк Кюркчиев и Полина Милена. Подкрепа оказаха също водачът на листата Христо Терзийски и кметът на Сапарева баня Калин Гелев.

Горските аптечки съдържат основни превързочни материали и медикаменти, които могат да бъдат използвани за оказване на първа помощ при инциденти като наранявания или навяхвания в парковата среда. Те са разположени на ключови и достъпни места, така че да бъдат максимално полезни при нужда.

Къщичките-аптечки са изработени от естествен дървен материал, който се вписва хармонично в природната среда. Монтирани са по щадящ начин, без да се нарушава целостта на дърветата.

“С тази инициатива искаме не само да помогнем в нужда, но и да насърчим отговорното отношение към здравето – както личното, така и на хората около нас. Пожелаваме на всички да бъдат внимателни и аптечките да се използват възможно най-рядко“, споделиха младите участници.

Кандидатите обясниха, че в община Сапарева баня къщички-аптечки са поставени на няколко възлови места: на детската площадка в с. Ресилово; в началото на екопътеката към водопада в с. Овчарци; в градския парк на с. Сапарево; на парк “Гейзера” и на беседка към екопътеката в град Сапарева баня.