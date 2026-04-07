Арестуваха 4-има търговци на гласове в ромския квартал "Изток" в Кюстендил





Вчера в РУ Кюстендил е образувано бързо полицейско производство за престъпление, свързано с изборното законодателство. Полицаите предприели незабавни действия, след като получили информация, че в помещение, ползвано за кафе-аперитив, в кв. „Изток“ в града, се предлагат на лица парични суми, за да упражнят правото си на глас в предстоящите избори в полза на определена политическа сила. При извършената проверка в кафенето, ползвано от известно с противозаконна дейност лице, установили 7 души, от трима са иззети различни суми пари – общо 2900 евро. Лицата са задържани с полицейска заповед. За случая е уведомена прокуратурата.