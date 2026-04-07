Уволниха професор от Вашингтонския университет, критикувал Израел







Професор от Вашингтонския университет беше уволнен от поста си на ръководител на Центъра за Близкия изток към университета. Причината - критикувал е войната на САЩ и Израел срещу Иран, пише The Guardian.

Неговият случай е един от поне три уволнения през последния месец, при които преподаватели във висшето образование бяха временно отстранени или уволнени, след като са изразили несъгласие с действията на САЩ и Израел в Близкия изток.

Проф. Ария Фани в Училището за международни изследвания "Джаксън" към Университета на Вашингтон, сподели, че директорът му Даниел Хофман го е информирал, че е освободен от ръководния си пост.

За да се стигне до уволнението Фани е написал съобщение, изпратено чрез списъка с имейли на центъра, че "действията на Израел ни показват, че те се стремят към унищожаване на държавата, а не само на нейната управляваща класа".

В изявление Университетът на Вашингтон потвърди, че Фани вече не е директор на Центъра за Близкия изток и че Хофман ще поема административните му отговорности през следващите месеци.

В друг сходен случай проф. по философия Идрис Робинсън заведе дело срещу служители на Тексаския държавен университет, твърдейки, че институцията е нарушила конституционните му права, като е прекратила договора му. Стигнало се е дори до напрежение.

Ширин Саиди, бивш ръководител на Центъра за изследвания на Близкия изток в Университета на Арканзас във Файетвил също беше официално уволнена, след като твърди, че е изразила подкрепа за иранския режим и е направила антиизраелски изявления.

Саиди е получила предупредително писмо през юли от декана на колежа Фулбрайт, Брайън Рейнс, след като е използвала университетска бланка, за да се застъпи за освобождаването на Хамид Нури. Нури беше осъден в шведски съд през 2022 г. за нареждане на екзекуцията на хиляди политически затворници през 1988 г.

По-късно тя беше отстранена през декември след публикации в социалните медии в подкрепа на Палестина и аятолах Али Хаменей. Уволнението ѝ беше направено въпреки единодушната препоръка на факултетната комисия да бъде задържана.