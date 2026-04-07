Трайчо Трайков: Помощта на служебното правителство от 20 евро не са за хора със скъпи коли





Помощта на служебното правителство от 20 евро не са за хора със скъпи коли. 20-те евро са за хора, които отговарят на критериите и хора, които имат нужда - хора с ниски доходи. Това заяви служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков пред БНТ.

Трайков обясни, че служебното правителство води разговори за подкрепа на училищните и междуселищните автобуси с мерки заради скъпите горива.

Трайчо Трайков заяви, че няма да се намалява ДДС-то. Причината - това е мярка, която няма да сработи. "Може да се въведе таван на печалбата на горивата, ако има сигнал от регулаторите как се движат цените на горивата. Всичко се следи на ежедневна база", уточни министърът.

Енергийният министър увери още, че има достатъчно количества горива у нас. И призова да не се идеализира купуване на природен газ или друг вид гориво от Русия.

Трайчо Трайков заяви още, че недоумява защо договорът с "Боташ" е подписан с такива огромни клаузи. "От турската страна също се чудят. Всеки ден губим пари, сметката всеки път е различна, но не е много", добави той.