Температурите днес в Югозападна България ще стигнат до 24 градуса





Днес облачността над страната ще е променлива, след обяд - често значителна. По-съществени увеличения на облачността ще има преди обяд над Източна България, а след обяд над Родопската област тя ще е купеста и купесто-дъждовна. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Западният вятър ще се усили, ще е умерен до силен и поривист. Максималните температури ще са между 15° и 20°, в югозападните райони - до около 24°. В София максималната температура ще е 18°.

Над планините облачността ще е променлива, често значителна. Над Родопите ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще е ветровито със силен, по високите части и бурен вятър от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра - около 4°.

Над Черноморието облачността ще е значителна. Сутринта на места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Вятърът ще е до умерен, сутринта от север-североизток, но до края на деня ще се ориентира от запад-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 12° и 15°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще бъде 1 - 2 бала.

В сряда ще продължи да духа умерен северозападен вятър и застудяването ще продължи; минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, а максималните - между 10° и 15°. На места, главно в източните райони, ще превали слаб дъжд. В четвъртък вятърът ще отслабне, в петък ще се ориентира от североизток и температурите ще се понижат още, в по-голямата част от страната максималните ще са около и под 10°. Ще бъде предимно облачно, валежи от дъжд ще има на повече места в страната, а в отделни северни и планински райони ще превали и сняг. В събота ще бъде сравнително студено и облачно, вятърът ще е източен и отново ще се усили. От югозапад ще започнат валежи, от дъжд или дъжд и сняг, до вечерта ще обхванат почти цялата страна. Повишава се вероятността на места да са значителни по количество. Минималните температури ще са близки до нулата, а максималните - между 5° и 10°. В неделя вятърът чувствително ще отслабне, на места и ще стихне, а после ще е предимно от север-северозапад, слаб. Облачността ще остане значителна, а валежите бързо ще спрат. Дневните температури ще се повишат. През нощта срещу понеделник на много места отново ще вали, предимно дъжд. През деня валежите ще спрат, а впоследствие облачността ще се разкъса и ще намалее. Затоплянето ще продължи.