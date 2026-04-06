Община Дупница започна изкърпването на дупки в селата.
Целта е поетапно да бъдат подобрена инфраструктурата във всички по-малки населени места, където след студените зимни месеци са се появили проблемни участъци.
Заместник-кметът Бойко Христов и експерти от Строителния отдел на Общинската администрация инспектираха работата на място в селата Баланово и Палатово. Именно оттам започнаха и ремонтните дейности. Предстои такива да бъдат извършени и останалите села на територията на община Дупница, както и в града.
"Основният акцент е подобряването на сигурността по въпросните пътища, през които всеки ден минават огромен брой моторни превозни средства. Обръщаме внимание на всеки ден сигнал, който постъпва в Общината и правим всичко възможно да реагираме по най-бързия начин", коментира заместник-кметът Бойко Христов.
