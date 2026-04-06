Заместник-министър Иван Анчев: Към момента сигналите за нарушения на изборния процес са общо 1042





Продължава и превантивната работа срещу нарушения на изборните права на гражданите, като с по-малко полицейски операции са постигнати повече резултати в сравнение с периода на миналите избори. Това стана ясно на брифинга на Координационния съвет за подготовка на изборите.

Заместник-министърът на вътрешните работи Иван Анчев съобщи данни за получените до този момент в МВР сигнали за нарушения на изборния процес – общо 1042. Сигналите през 2024 година, 13 дни преди тогавашните избори са били 179. Общо образуваните наказателни производства до момента са 308, през 2024 - 58. Образуваните досъдебни производства към днешна дата са 307, а задържаните - 183. Към 3 април са проведени 167 специализирани полицейски операции, което е с 6 по-малко от периода на изборите през 2024 г. „Когато някой обвинява МВР в прекалена активност, да се има предвид, че всички споменати показатели са постигнати с далеч по-малък ресурс, а резултатите са видимо по-значителни, отбеляза Анчев. Заместник-министърът посочи също, че в Пловдив и Велико Търново ще се проведат национални съвещания с областните дирекции, съответно от Южна и Северна България, които ще бъдат посветени изцяло на провеждането на изборите.

Министерството на външните работи завърши своята работа по обработване на заявленията за гласуване в чужбина, съобщи Боряна Стойнова, директор на дирекция „Информационни и комуникационни системи“ в МВнР

Съветникът на министър-председателя по въпросите за изборите Ваня Нушева изтъкна работата на Министерството на електронното управление по удостоверяване на машините под ръководството на ЦИК. Тя отправи препоръки към висшите учебни заведения да организират работата на администрацията така, че да предоставят документи, удостоверения или да заверят студентските книжки, за да могат студентите да разполагат с необходимия документ и да гласуват при желание в рамките на изборния ден.