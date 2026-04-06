Убит е главнокомандващият на иранското разузнаване





Революционната гвардия на Иран призна, че ръководителят на разузнавателната ѝ организация Маджид Хадеми е бил убит, съобщава иранската полуофициална информационна агенция "Тасним".

Ето какво гласи съобщението:

Ръководителят на разузнавателната организация на Корпуса на гвардейците на ислямската революция беше убит мъченически

????Корпусът на гвардейците на ислямската революция публикува изявление, в което обявява мъченическата смърт на „генерал-майор Маджид Хадеми“, влиятелния и образован ръководител на „Разузнавателната организация на Корпуса на гвардейците на ислямската революция“, и подчертава:

????Този изтъкнат генерал е записал голям, траен и поучителен принос в областта на разузнаването и сигурността през близо половин век честна и смела защита на ислямската революция, система и родина, което може да проправи пътя за разузнавателната общност на страната за много години напред, особено пред лицето на чуждестранни врагове и техните зловещи и зли планове за проникване и дестабилизиране на сигурността и мира на Иран.

Иранската армия не разкри как или кога точно е починал Хадеми, но Израелските отбранителни сили съобщиха по-рано днес, че са извършили вълна от въздушни удари срещу Техеран.