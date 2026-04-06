В края на миналата седмица кюстендилски криминалисти са получили информация за 35-годишен мъж от с. Скриняно, който е направил поръчка по интернет за фалшиви банкноти евро. Поръчителят на пратката е трябвало да плати 220 евро за „стоката“ при доставката чрез куриерска фирма, съобщил, че пратката вече е доставена в града. Пратката е отворена във куриерската фирма в присъствието на поръчителя и поемни лица, съдържала е 2 пакета мокри кърпи… Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.
Мъж си поръча фалшиви евро и получи... 2 пакета мокри кърпички
06.04.2026
- Отнеха книжката на Явор Божанков, избягал от полицейска проверка
- Украински дронове удариха руски военен кораб в Черно море
- Убит е главнокомандващият на иранското разузнаване
- Искат оставката на Тръмп заради вулгарното обръщение към Иран
- Хванаха пишман иманяр, докато копае в селска нива
- Мъж си поръча фалшиви евро и получи... 2 пакета мокри кърпички
- Откриха канабис в следствения арест в Самораново
- Раздаване на храна и опрощаване на версии: Случаят е от дупнишкото село Баланово
- Ауди изгоря напълно в центъра на Дупница
- Хванаха пишман иманяр, докато копае в селска нива
- Мъж си поръча фалшиви евро и получи... 2 пакета мокри кърпички
- Откриха канабис в следствения арест в Самораново
- Раздаване на храна и опрощаване на версии: Случаят е от дупнишкото село Баланово
- Ауди изгоря напълно в центъра на Дупница
- Оставиха за постоянно в ареста двамата, задържани в незаконната фабрика за цигари в Дупница
- Днес гледат мярката на двамата арестувани за незаконната фабрика за цигари в Дупница
- Днес е Велики понеделник. С деня започва Страстната седмица, посветена на последните дни от земния живот на Христос
- Времето ще ни изненада за Великден: Дъжд, сняг и температури до нулата