Мъж си поръча фалшиви евро и получи... 2 пакета мокри кърпички

06.04.2026
 В края на миналата седмица кюстендилски криминалисти са получили информация за 35-годишен мъж от с. Скриняно, който е направил поръчка по интернет за фалшиви банкноти евро. Поръчителят на пратката е трябвало да плати 220 евро за „стоката“ при доставката чрез куриерска фирма, съобщил, че пратката вече е доставена в града. Пратката е отворена във куриерската фирма в присъствието на поръчителя и поемни лица, съдържала е 2 пакета мокри кърпи… Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.

