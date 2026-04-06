Откриха канабис в следствения арест в Самораново





Служители на следствения арест в сeло Самораново са открили в личните вещи на 35-годишен задържан опаковка със суха листна маса в събота вечерта. Екип на Районното управление в Дупница е извършил оглед на място, намерената листна маса е реагирала на канабис при направения полеви наркотест. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Дупница, уведомен е дежурен прокурор.