Служители на следствения арест в сeло Самораново са открили в личните вещи на 35-годишен задържан опаковка със суха листна маса в събота вечерта. Екип на Районното управление в Дупница е извършил оглед на място, намерената листна маса е реагирала на канабис при направения полеви наркотест. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Дупница, уведомен е дежурен прокурор.
Откриха канабис в следствения арест в Самораново
06.04.2026
Най-четено
Темите от "Дупница"
