Хороскопът за днес, 6-и април





Овен

Овните ще започнат понеделника с усещането, че трябва да се борят за всяко нещо поотделно, сякаш нищо не иска да им се даде лесно още от първите часове на деня. Това ще ги направи по-нервни и по-нетърпеливи, защото при тях липсата на бърз резултат почти винаги води до вътрешно раздразнение и желание да пришпорят всичко насила. За съжаление, именно подобна прибързаност може да ги вкара в допълнителни усложнения, които само ще затвърдят усещането, че седмицата започва на криво.

Телец

Телците ще бъдат сред зодиите, при които късметът ще се намеси навреме и ще направи понеделника значително по-поносим, отколкото първоначално са очаквали. Още от сутринта те ще усетят, че задачите им започват да се подреждат в сравнително ясен ред, а това ще им даде онова ценно спокойствие, без което рядко могат да покажат най-доброто от себе си. Денят няма да бъде съвсем лишен от натоварване, но обстоятелствата ще работят в тяхна полза достатъчно често, за да не се чувстват постоянно притиснати и изнервени.

Близнаци

Близнаците ще минат през цяла палитра от различни емоции, защото понеделникът няма да започне леко и ще ги постави в ситуации, които ще изискват повече внимание, бърза мисъл и по-здрава психика. В първата половина на деня е много вероятно да усещат напрежение, раздразнение и известно объркване, тъй като нещата няма да се движат с темпото, което на тях им е удобно. Постепенно обаче ще започнат да си връщат контрола чрез разговори, находчивост и онази типична за тях способност да извличат полза дори от хаотична обстановка.

Рак

Раците ще бъдат най-силно засегнати от тежката енергия на този понеделник, защото именно при тях нещата ще се развиват най-неблагоприятно и ще създават усещане за вътрешен и външен провал. Те буквално ще ядат дървото, макар и не в буквален смисъл, защото плановете им ще се провалят с гръм и трясък точно там, където най-много са се надявали на плавно развитие. Това ще ги постави в състояние на силно разочарование, примесено с тревога и усещане, че седмицата започва под лош знак още от първата крачка.

Лъв

Лъвовете ще имат ден, в който емоциите ще се сменят бързо и рязко, защото началото ще бъде по-трудно, отколкото им се иска, а част от обстоятелствата ще удрят точно по самочувствието им. Те няма да приемат лесно факта, че не всичко зависи от личното им желание и че някои процеси изискват повече време, отколкото гордостта им е готова да търпи. Въпреки това Лъвовете ще покажат характер, като откажат да останат в ролята на потърпевши и постепенно започнат да изтеглят деня към по-изгодна за тях посока.

Дева

Девите ще бъдат големите любимци на съдбата в този понеделник и съвсем спокойно могат да останат с чувството, че са хванали Господ за шлифера. Късметът ще им се усмихва през цялото време, а това ще се вижда както в дребните съвпадения, така и в начина, по който важните им задачи ще се подреждат почти без съпротива. Те ще намират точния човек, точната дума и най-подходящия момент, без да се налага да влагат излишни нерви в неща, които при други зодии ще вървят далеч по-тромаво.

Везни

Везните ще тръгнат в деня с известна несигурност и емоционално колебание, защото първите часове няма да им дадат онова усещане за лекота, на което тайно са разчитали. Те ще минават през различни емоции, включително колебание, леко раздразнение и моментно обезсърчение, когато видят, че нещата не се подреждат по елегантния и плавен начин, който предпочитат. Постепенно обаче ще започнат да връщат равновесието чрез търпение, добър тон и по-точно усещане кога да натиснат и кога да изчакат.

Скорпион

Скорпионите няма да имат много поводи за радост в този първи ден от седмицата, защото обстановката ще бъде по-напрегната, по-непредвидима и по-малко благосклонна към намеренията им, отколкото биха искали. При тях нещата няма да се развиват особено благоприятно, а това лесно ще събуди типичната им вътрешна подозрителност и мрачното усещане, че отново трябва да се справят сами с всичко.

Стрелец

Стрелците ще бъдат сред зодиите, при които късметът ще се появява в точния момент и ще омекотява иначе типичната тежест на понеделнишкия ден. Задачите им ще изискват внимание и движение, но обстоятелствата ще им помагат достатъчно, за да не се чувстват затънали или притиснати до крайност. Те ще усещат, че някой невидимо ги побутва напред, като им отваря врата там, където при друг повод е можело да срещнат стена или дълго забавяне.

Козирог

Козирозите също ще усетят как късметът работи за тях по тих, но много ефективен начин, като им позволява да държат деня под контрол и да отметнат задълженията си с необичайно добра организация. Понеделникът ще им даде точно онова, от което имат нужда – стабилност, сравнително предвидими обстоятелства и възможност да не се разпиляват в странични дразнители. Това ще направи деня им приятен не в еуфоричен смисъл, а в онази по-дълбока форма на удовлетворение, която идва, когато нещата просто си идват на мястото.

Водолей

Водолеите ще минат през доста различни емоции, защото началото на деня ще бъде тромаво и изпълнено с дребни усложнения, които няма да им позволят да влязат в желания ритъм още от първия момент. Това ще ги подразни, а на моменти дори ще ги накара да си помислят, че понеделникът ще потече изцяло срещу тяхната логика и нервна система. Постепенно обаче ще намерят начин да обърнат нещата в своя полза, като използват нестандартното си мислене, точните реакции и способността да виждат изход там, където другите виждат само пречка.

Риби

Рибите ще започнат седмицата с повече тежест, отколкото им се иска, защото понеделникът няма да им донесе много поводи за радост и ще създава усещане, че добрите развития все още са далеч. При тях нещата няма да се развиват благоприятно, а това лесно ще ги направи по-разсеяни, по-чувствителни и склонни да се отдръпват в собствения си вътрешен свят, вместо да се изправят директно срещу трудностите. Седмицата ще започне трудно за тях именно защото ще им липсва яснота, а когато Рибите не виждат добре посоката, те започват да се съмняват и в собствените си сили.

Източник: Actualno.com