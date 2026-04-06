Времето ще ни изненада за Великден: Дъжд, сняг и температури до нулата





Днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността, по-съществени над планинските райони. Само на отделни места в Рило-Родопската област ще превали дъжд. Ще духа слаб, в Северна България и умерен вятър от запад-северозапад. Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 20° и 25°, за София – около 20°.

В планините ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще се увеличи купестата и високата облачност. Само на отделни места в Рило-Родопската област ще превали дъжд. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 5°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад, който след обяд ще се ориентира от юг-югоизток и ще се усили до умерен. Максималните температури ще бъдат между 16° и 20°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

През следващите дни облачността ще се увеличи и на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали слаб дъжд. Вятърът от северозапад ще се усили и с него постепенно ще застудява; в сряда минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, а максималните - между 10° и 15°. В четвъртък вятърът ще отслабне, в петък ще се ориентира от север и понижението на температурите ще продължи, в по-голямата част от страната максималните ще са около и под 10°. Ще се задържи предимно облачно, валежи от дъжд ще има на повече места в страната, а в отделни северни и планински райони ще превали и сняг. В събота и неделя ще бъде сравнително студено, облачно, с валежи предимно от дъжд. Повишава се вероятността да са значителни по количество, а в нощните часове в Предбалкана, на места в Северна България и високите полета в Западна ще вали и сняг. Вятърът ще е умерен от изток. Минималните температури ще са близки до нулата, а максималните - между 5° и 10°, по-високи в неделя в Източна България.