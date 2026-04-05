Честита победа Марек! И с червен картон нашите момчета отвяха червения ЦСКА II





Марек спечели ключово важна победа при гостуването си на ЦСКА II с 1:0 и увеличи шансовете си за спасение във Втора лига. Двата тима изнесоха интересен двубой на терена в Драгалевци, където домакинстват дубълът на „червените“.

Марек влезе силно в мача и наложи териториално превъзходство. В 17-ата минута Христо Каймакански беше отлично изведен, но не намери мрежата на софиянци. Две минути по-късно все пак Марек откри резултата с гол на Светослав Диков за 0:1. Дупничани продължиха с интересните комбинации в атака, а изгодни положения за гол изпуснаха Диков и отново Каймакански. Веднъж и вратарят Костадинов пък се намеси решително при атака на ЦСКА II.

Второто полувреме Марек изигра по-затворено. При една контраатака обаче в 77-ата минута Китан Василев можеше да покачи резултата, но изпусна сам срещу вратаря Николов. Гостуващият отбор си усложни ситуацията в 83-ата минута, когато с червен картон бе отстранен Емануел Джордж за грубо влизане. Макар и с 10 души нашият тим запази аванса си и грабна ценни 3 точки.

С тази победа Марек събра актив от 26 точки и излезе от зоната на изпадащите.

Марек: Костадинов, Дюлгеров, Сандев, Вакадинов, Каймакански, Мечев, Вешев, Тодоров (58-Джордж), В. Йорданов (58-Василев), Любомиров, Диков (93-Горанов)

Съвсем заслужено момчетата на Анжело Кючуков ликуваха:

