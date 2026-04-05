През следващата седмица за ремонт на фуги временно ще се променя организацията на движение в участъци от АМ „Струма“ в област Кюстендил





През следващата седмица - от 6 (понеделник) до 9 април (четвъртък), временно ще се променя организацията на движение в участъци от АМ „Струма“ в област Кюстендил. В отсечките ще се извършва гаранционен ремонт по фуги на мостови съоръжения, като дейностите ще се изпълняват поетапно в двете платна за движение през деня, за да се осигури безопасността на пътуващите и на работните екипи.

На 6 април ремонтните дейности ще се извършват между 8 ч. и 17 ч. на съоръжението при 41-ви км в посока Благоевград. Трафикът ще преминава в изпреварващата лента, като ще са ограничени активната и аварийната.

На 7 април в периода от 8 ч. до 17 ч. гаранционните ремонти на фугите ще се изпълняват на съоръжението при 45-ти км на магистралата в посока Благоевград. В участъка движението ще се осъществява с повишено внимание в аварийната лента, като ще са ограничени активната и изпреварващата.

На 8 април, между 8 ч. и 17 ч. строително-монтажни работи ще се реализират при моста на 46-и км в посока София. По време на дейностите трафикът ще е ограничен в активната и аварийната ленти и ще се преминава в изпреварващата.

На 9 април, в периода от 8 ч. до 12 ч. ремонт на фуги ще се извършва на моста при 45-и км в посока София. По време на работата по съоръжението трафикът ще се осъществява в изпреварващата лента, като ограничени ще са активната и аварийната ленти.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфортът на пътуване.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.