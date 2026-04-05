



Местни проблеми и нуждата от стабилно управление бяха обсъдени на среща в Червен брег

Жители на село Червен брег се срещнаха с кандидатите за народни представители от листата на ГЕРБ - СДС в област Кюстендил: Радослава Чеканска, Елизабет Кирилова и Богомил Костов. Основна тема на разговора бяха натрупаните местни проблеми и липсата на стабилност в управлението.

Хората споделиха, че честите избори и политическата нестабилност създават затруднения както за държавата, така и за общините, като най-сериозно са засегнати малките населени места.

Според Радослава Чеканска липсата на последователно управление води до забавяне на решенията и до затруднения за местната власт. Тя подчерта, че общините продължават да работят с удължени бюджети, което ограничава възможностите за развитие и инвестиции.

Участниците в срещата акцентираха върху необходимостта от по-добър синхрон между държавната и местната власт, както и от ясна политика за подкрепа на общините.

По време на разговора бяха поставени конкретни въпроси, свързани с водоснабдяването, инфраструктурата, наемането на земеделски земи и условията за живот в селата.

Млади родители от населеното място повдигнаха теми, свързани с образованието, спорта и грижата за децата, на които отговориха младите кандидати от листата на ГЕРБ - СДС Елизабет Кирилова и Богомил Костов.

В срещата участие взеха още кметът на село Червен брег Славчо Димкин, кметът на Сапарева баня Калин Гелев, отец Радослав Ваклин, инж. Методи Чимев, Крум Милев, представители на местната общност и граждани.

Родителите на талантливите деца от танцов състав „Веселяче“ към НЧ „Христо Ботев“, с ръководител и хореограф Радослав Василев, благодариха на Чеканска и кандидатите за оказаната подкрепа. Малките танцьори вече са с нови автентични носии, с които ще радват публиката и ще се явяват на фестивали, на които да печелят нови и нови награди. “Те са истинска гордост за селото и региона! Радваме се, че имаме възможност да ги подкрепим. Пожелаваме им още много успехи, вдъхновение и аплодисменти!”, пожела Радослава Чеканска.