Сред порой от ругатни Тръмп обеща да отвори ада над Иран, ако не освободи Ормузкия проход





Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи заплаха, изпълнена с ругатни, срещу инфраструктурата на Иран, ако Ормузкият проток не бъде отворен.

"Отворете проклетия проток, вие луди копелета, или ще живеете в ада - просто гледайте!", написа Тръмп, добавяйки и фразата "Хвала на Аллах" в края на посланието си. По-рано той обяви, че "вторник ще бъде Ден на електроцентралите и Ден на мостовете - всичко в едно, в Иран", като подчерта, че "няма да има нищо подобно".

Тръмп казва, че „вторник ще бъде Ден на електроцентралата и Ден на моста, всичко това в едно“ в Иран, ако ключовият корабен маршрут не бъде отворен отново.

Той повтаря предишната си заплаха да разпали „ад“, ако страната не спази крайния му срок от 6 април - предишните крайни срокове, дадени от президента, са изместени.

Междувременно Тръмп казва, че американски член на екипажа, спасен след свалянето на изтребител над Иран, е „В БЕЗОПАСНОСТ и ЗДРАВ“ - с което се слага край на мисия с висок залог, започнала в петък.

Членът на екипажа е бил „сериозно ранен“, когато са били спасени „от дълбокото в планините на Иран“, добавя той.

Това ще бъде известно облекчение за Тръмп, тъй като САЩ избягват военнопленник да бъде използван за иранска пропаганда, пише нашият кореспондент в Дубай.

ой промени крайните си срокове по време на войната - ето обобщение.

Краен срок 1: На 21 март Тръмп заяви, че ще „удари и унищожи“ електроцентрали, „започвайки първо с най-големите“, ако Иран не отвори отново водния път в рамките на 48 часа.

Краен срок 2: Два дни по-късно той заяви, че е имало „много добри и продуктивни разговори“ между страните и отложи ударите срещу енергийната инфраструктура с пет дни.

Краен срок 3: На 27 март Тръмп заяви, че ще отложи атаката срещу енергийни централи с 10 дни, „по искане на иранското правителство“, с което крайният срок беше удължен до 6 април.

48-часово предупреждение: Вчера, с наближаването на крайния срок 6 април, той предупреди, че Иран има „48 часа“, преди да разгърне „цял ад“.

Последна заплаха: В публикация, изпълнена с обиден език, Тръмп повтори тази заплаха днес.