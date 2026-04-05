Дупница даде старт на автосезона с парад на американски автомобили





Центърът на Дупница отново се превърна в арена на красиви и мощни американски автомобили

„Парад на американските автомобили“ се проведе в Дупница за четвърта поредна година и по вече утвърдена традцция даде старт на новия автомобилен сезон.

Голям брой красиви и мощни машини бяха паркирани на площад „Свобода“ в слънчевия ден на Цветница за впечатляващото шоу, което остави много положителни емоции у големия брой присъстващи.

Част от изложените коли, пикапи и мотори са уникални за България, а някои от тях дори са и единични бройки на територията на цяла Европа.

Малки и големи дупничани, както и гостите на града, с интерес наблюдаваха американските коли, като не пропуснаха да се снимат за спомен.

Организатор на събитието е автомобилен клуб „Форд Мустанг България“ в партньорство с Община Дупница. Сред официалните гостите бяха кметът Първан Дангов, неговият заместник по социални дейности, култура и образование Валентина Караганова и други.

Официалната част бе открита от актьора Влади Въргала, който развесели всички на площада с няколко актуални шеги за цените на горивата и електромобилите.

„Радвам се, че по традиция Дупница отново е домакин на откриването на сезон 2026 година. Приветствам с добре дошли всички! Имаме гости от далечни места като Силистра и Шумен, а тази година участниците са над 200. Сигурно не им е струвало малко, за да дойдат до нашия град. Разбира се, в това хубаво време ние, като любезни домакините, ще им предоставим всички добри условия. Дупница наистина е град на колела и има какво да покаже и със собствени състезатели и любители на американските автомобили в града. Честит празник – Цветница! В този светъл християнски празник приветствам с добре дошли всички! Нека тазгодишният сезон бъде безавариен! На добър час и безаварийно каране!“, обърна се кметът Първан Дангов към дупничани, участниците в парада и гостите на града.

Той получи специален плакет за любезното домакинство и това, че през последните три години се превърна в патрон на автомобилния парад.

След това бе отслужен водосвет за здраве от отец Петър Очков, а накрая всички участници поздравиха Дупница с мощния рев на двигателите си.