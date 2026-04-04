В ход е мащабна полицейска операция на територията на област Сливен във връзка с противодействие на престъпления, свързани с изборния процес.
В рамките на операцията са реализирани успешни действия след постъпили сигнали за търговия на гласове.
По единия случай е установено, че лице от сливенския квартал „Надежда“ се занимава с купуване на гласове. При извършена проверка на адреса мъжът доброволно е предал тетрадка с изписани имена и посочени суми за получаване от всяко лице, както и парична сума в размер на 4400 евро. Той е задържан и разпитан. По случая е образувано досъдебно производство.
По друг сигнал е установено, че криминално проявени лица от кв. „Комлука“ изготвят списъци с лични данни на граждани и подготвят изплащане на определени суми срещу гласуване за конкретна политическа партия. При извършената проверка са задържани трима души.
Работата по случаите продължава.
Мащабна акция срещу търговци на гласове се провежда в Сливен
Най-четено
Темите от "Страна"
