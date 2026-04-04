България се прости с Борислав Михайлов







България се преклони пред Борислав Михайлов. Стотици хора дойдоха пред храм „Света София“, за да си вземат последно сбогом с легендарния вратар на националния отбор и Левски.

Сред тях бяха хора от футболните и спортните среди, както и от обществени сфери на живота. Както и близки, роднини и много привърженици.

Представители на редица родни клубове поднесоха цветя и венци пред храма, а Христо Стоичков и Красимир Балъков поставиха специален венец от името на отбора на България, завършил на четвърто място на Световното първенство през 1994 година.

Борислав Михайлов почина на 31 март, оставяйки дълбока следа в българския и европейския футбол. Той е сред най-значимите фигури в българския футбол със 102 мача за националния отбор. С основен принос за успехите на златното поколение, спечелило бронзовите медали от Световното първенство в САЩ през 1994 година.