Христо Терзийски: Образованието остава стратегически приоритет - с реални резултати и ясна визия за бъдещето





Образованието в област Кюстендил бе във фокуса на среща-дискусия, инициирана от водача на листата Христо Терзийски и кандидатите за народни представители от ГЕРБ - СДС. Основен акцент в разговора бяха постигнатите резултати през годините на управление на коалицията и последователната политика в подкрепа на учителите, децата, студентите и образователната система. Подготовка на кадри за пазара на труда, както и партньорството между образованието и бизнеса, бяха друг акцент от разговора.

❗️”Образованието е и винаги е било сред водещите приоритети на ГЕРБ - СДС. Това не са просто думи, а политика, доказана с конкретни действия: значително увеличение на учителските възнаграждения, инвестиции в образователна инфраструктура и модернизация на учебната среда“, заяви Христо Терзийски по време на дискусията на тема „Образованието като регионален и национален приоритет: от визия към резултати“.

В срещата участие взеха от Кюстендилската търговско-промишлена палата – председателят Ваньо Костадинов и секретарят Йордан Беловодски, експерт от Община Кюстендил, както и кандидатите от листата Владислав Паунов и Полина Милева.

Терзийски подчерта, че благодарение на управлението на ГЕРБ - СДС учителската професия е възвърнала своя престиж, а доходите в сектора са нараснали чувствително, създавайки условия за привличане и задържане на качествени кадри. „Продължаваме подкрепата за учителите и университетските преподаватели, защото мотивираният педагог е в основата на качественото образование“, допълни Терзийски.

❗️В управленската програма на ГЕРБ - СДС е заложено учителските заплати да надвишават с 25% средната работна заплата за страната. Предвижда се още изграждането на подкрепяща среда във всяко училище и детска градина, както и последователна политика за квалификация на педагогическите специалисти.

Владислав Паунов и Полина Милева обясниха, че, като част от визията за модерно образование, се акцентира и върху въвеждането на изкуствен интелект в образователната система, както и върху повишаването на дигиталните умения на учителите – стъпки, които ще подготвят учениците за реалностите на съвременния пазар на труда.

Развитието на висшето образование и възможностите за откриване на филиал на университет в Кюстендил бе една от другите теми, дискутирани по време срещата. От Кюстендилската търговско-промишлена палата подчертаха, че темата остава приоритетна за региона.

Ваньо Костадинов изказа благодарност за сътрудничеството и подчерта постигнатия до момента напредък: “Проведохме срещи с висши учебни заведения и поставихме началото на процеса, съвместно с Община Кюстендил, Областна администрация, народни представители и други държавните институции. Надяваме се тази инициатива да завърши успешно.”

Той допълни, че инициативата има по-широк обхват: “Работим не само за област Кюстендил, а за цяла Югозападна България, както и за съседните региони в Северна Македония и Сърбия.“

Главният секретар на Кюстендилската търговско-промишлена палата Йордан Беловодски акцентира върху значението на партньорството между институциите и бизнеса:

„Благодарим за активността и ангажираността на всички страни в този процес. Налице е подкрепа от институциите. Важното е да вървим заедно и обединено, за да постигнем резултати.“

В рамките на срещата бяха обсъдени и други стратегически теми за региона, сред които: развитието на транспортната свързаност, включително коридор №8, и проектът за автомагистрала „Рила“.