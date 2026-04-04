Мобилизират всички налични ресурси за разчистване на участъка Радунци – Дъбово





За мобилизиране на всички налични ресурси за разчистване на участъка Радунци – Дъбово и възстановяване на движението на влаковете в най-кратки срокове, настоя заместник-министърът на транспорта и съобщенията Мурад Тюрк. Той, заедно с представители на Национална компания „Железопътна инфраструктура“, извърши спешна проверка на мястото, където вчера сутринта, пътнически влак удари паднала земна маса вследствие на свлачище, предизвикано от интензивни валежи.

Движението на влаковете в участъка Радунци – Дъбово беше временно преустановено и беше въведена алтернативна организация на превоза.

„Основният ни приоритет е безопасността на хората и бързото възстановяване на движението. Работи се с пълен капацитет и няма да допуснем компромис нито със сигурността, нито с организацията на превоза“, заяви заместник-министър Тюрк по време на инспекцията.

Той разговаря с аварийните екипи на НКЖИ, които работят на терен с тежка техника. Те поеха ангажимент се движението на влаковете в участъка да бъде възстановено утре сутрин.

В инспекцията се включиха председателят на УС на НКЖИ, инж. Мария Генова; генералният директор, инж. Йордан Върбанов и зам. -генералният директор, инж.Румен Станков.