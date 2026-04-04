Разбитата високотехнологична незаконна фабрика за цигари в Дупница: С оборудване за милиони евро и продукция за милиони





Незаконната фабрика за цигари в Дупница, която бе разбита по време на специализирана операция на Главна дирекция Гранична полиция, е снабдена с високотехнологично оборудване за милиони евро и продукция за милиони. По време на акцията в четвъртък е била подготвена продукция за износ на стойност 1,3 милиона евро. Прецизната операция е съгласувана и проведена точно в момент, когато цигарите са товарени в бус. Арестувани са двама от лидерите на средно и високо ниво, което бе отчетено от директора на Главна дирекция Гранична полиция главен комисар Антон Златанов като огромен успех за разследването, като по-активните мероприятия за проследяване на производството, пласмента и каналите за износ са започнали от началото на годината. И двамата задържани са от столицата с криминални прояви от миналото,като дейността на един от тях е била свързана с наркотици. Проукрор Албена Разсолкова от Районна прокуратура-Кюстендил обяви, че в понеделник ще бъде поискана постоянна мярка за задържане.

Дейността на фабриката е била вече в полезрението на Главна дирекция Гранична полиция, тъй като става въпрос за трансграничен пласмент на цигарите от известна световна марка. По време на операцията в четвъртък във фабриката в Дупница са открити 11 тона нарязан тютюн, приготвен за производстото им. Фабриката, която се намира в сграда, отдадена под наем, е със стени, които са с изолация против шум. В нея, освен производствените помещения, има и 2 спални помещения- на 1-ия и 2-ия етаж, както кухня и баня. В нея е работено изключително прецизно и много внимателно, като производствения процес се е осъществявал циклично. През определен период от време тук са идвали работници от чужбина, осъществявали дейността, а износът на готовата продукция също е осъществяван излючително внимателно през вътрешните шенгенски граници. В помещенията имаше надписи на руски, а в двора на фабриката беше запечатана кола с украинска регистрация.