6 месеца затвор за бияч, ударил в лицето лекар от Спешното отделение в Кюстендил







Районен съд Кюстендил наложи наказание „лишаване от свобода“ за срок от 6 месеца, при първоначален режим на изтърпяване „общ“, по отношение на 47 - годишен обвиняем, който се призна за виновен в три престъпления - за причиняване на лека телесна повреда на лекар специализант в МБАЛ „Д- р Н. Василиев“ – гр. Кюстендил, на смяна в Спешно отделение при изпълнение на службата му, като му ударил три шамара по лицето, като деянието е извършено по хулигански подбуди; за закана за убийство към лекаря, отправена на публично място пред входа на Спешно отделение и за хулиганство, отличаващо се с изключителна дързост – замахнал с юмрук към лицето на медицинския специалист, на смяна в Спешно отделение, при изпълнение на службата му и в последствие нанесъл три удара с ръка – шамари по дясната страна на лицето на лекаря специализант, като същевременно заплашил медицинска сестра в Спешното отделение при изпълнение на службата й с физическа саморазправа, като приближил стиснатия юмрук на ръката си към лицето й, като й казал, че ще я набие, като хулиганските действия се отличават с изключителна дързост.

Съдът одобри споразумението постигнато между Районна прокуратура, защитата и обвиняемия.

На основание чл.23 НК, съдът налага на подсъдимия Л. И., най тежкото из между наказанията за трите престъпления в споразумението, а именно: наказание„лишаване от свобода“ за срок от 6 месеца, при режим „общ“. Одобреното споразумение има последиците на влязла в законна сила присъда. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Районен съд Кюстендил потвърди взетата по отношение на обвиняемия Л. И. мярка за неотклонение „Задържане под стража“. Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Кюстендил. Съдът приспада времето, през което обвиняемия е бил задържан с мярка за неотклонение „Задържане под стража“ или друга мярка по НПК и Закона за МВР. Определението подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд Кюстендил.