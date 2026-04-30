Президентът Илияна Йотова пред 52-рото Народно събрание: Българските граждани очакват стабилно управление и подредена и правова държава





От най-високата трибуна в парламентарната ни република заставам с чувство на огромна отговорност и с дълбоко уважение пред волята на българските граждани и благодаря на всички, които участваха в избори-2026., заяви от трибуната на Народното събрание президентът Илияна Йотова.

С уважение и към тези, които не дойдоха пред урните – вашият сигнал, уважаеми български граждани, е разбран. Благодаря за всеки подаден глас за всяка политическа сила, която участва в изборите, защото това е глас за България. Насажданото внушение за апатия и разруха на доверието не се оправда. Доказахме, че сме общност със събудена гражданска енергия, ангажираност и вяра в собствените ни сили.

Символно е, че 52-рото Народно събрание започва работа, когато отбелязваме 150-годишнината от Априлското въстание. Безсмъртните герои от април 1876 година са ярък пример за патриотизъм, който винаги трябва да ни напомня, че няма малки и големи народи, а има единни и разединени. Апостолите на българската революция доказаха, че трябва да вярваме на народа, да изпитваме уважение към него и да осъзнаваме, че Той – Народът, е единственият съдник на делата ни.

Изборите от 19 април, осмите за пет години, показаха, че са избори на надеждата. Служебното правителство се справи, направи много, за да спре покупко-продажбата в изборите. Но с купения и контролиран вот се справиха най-вече българските граждани, които излязоха да гласуват! 789 701 гласа повече, отколкото през октомври 2024 година. Това е нова легитимност на законодателния ни орган, на Народното събрание и нов, категоричен вот на доверие.

Демокрацията работи! Видяхме го, почувствахме го, знаем го! Връщането на доверието на българските граждани към българските институции няма да бъде лесно и няма да бъде бързо, но това ще бъде задача на всички институции и на всички власти.

През миналата зима хората напомниха на политиците „с безвремието е дотук!“ Протестите заляха площадите и булевардите на страната и се превърнаха в категоричен вот срещу корупцията, срещу злоупотребите, надменността, арогантността и зле прикритото лице на олигархията.

На 19 април ние пуснахме своя глас за край на тази политическа криза. Това са първите ни избори, спечелени с абсолютно мнозинство за 21-ви век. Българските граждани дадоха категоричен мандат на една политическа сила - на „Прогресивна България“, с очакване за стабилно управление и подредена държава, с истинско разделение на властите така, както повелява основният закон на държавата – българската Конституция.

Попитаха ме журналистите какви приоритети очаквам от новата власт. Това ще реши бъдещото правителство, ще реши мнозинството, ще решава и опозицията, ще решавате всички вие.

Но голямата цел на всички ни е да се справим с неравенствата и липсата на справедливост! Те не се измерват само с доходите, те означават образование, достъпно здравеопазване, означават равен старт на всеки български гражданин и закони, еднакви за всички.

Държавата трябва да бъде защитник, а не наблюдател. Нейна грижа трябва да бъде всеки български дом! Никоя власт не може да оставя хората сами срещу цените и сметките. Всички, уважаеми дами и господа, бяхте единодушни, когато правихме заедно консултациите преди изборите.

Затова Народното събрание трябва да пристъпи към една от централните си функции – гласуването на бюджет-2026. Удължаването на стария бюджет бе една от най-сериозните прояви на безизходицата от миналото време. Днес всяко забавяне ни обрича на стагнация и непредвидимост за гражданите, бизнеса, общините и институциите. Знаем, че не всичко става с магическа пръчка, но с общи усилия трябва да го направим.

След малко всяка парламентарна група ще изложи своите приоритети и своите политики. Първата политическа сила представи управленската си програма, в кампанията чухме и предложенията на всички в тази зала. Очакванията на нас, българските граждани, са за справедливост и законност, за пресичане на злоупотреби и корупция, през които изтичат милиони, нашите пари. Очакваме бързо и ефективно правораздаване. Как ще изпълните конституционните си задължения в съдебната система, ще решите вие. Този път, надявам се, със силната експертиза и подкрепа на професионалните среди. Убедена съм, че ще покажете, че България няма да бъде повече държава на изтеклите мандати. Но тя не може да бъде и държава на загубената справедливост.

Уважаеми дами и господа,

Откриваме 52-рото Народно събрание в международна среда, заредена с повече напрежение и несигурност от всякога. Свидетели сме на кризи, за които дори не стигат определенията понякога. Войните и конфликтите дойдоха във всеки български дом. Оправдани са страховете и тревогите на хората.

Време е България да спре да се държи като плах гост в европейското ни семейство. 19 години след приемането ни там трябва да се чуе нашият силен и влиятелен глас, защото нашето мнение, нашата позиция и гледна точка струват и са ценни точно толкова, колкото на всеки от 27-те държави.

Имаме какво да предложим за сигурността на външните граници на ЕС, имаме какво да кажем за развитието на Западните Балкани, има какво да покажем като страна, която може да бъде център на икономиката на бъдещето. Европа има нужда точно от тези гласове, за да върне лидерските си позиции на международната сцена, да бъде конкурентоспособна, гарант за високите стандарти на своите граждани. Тук, в Народното събрание, политическата рамка на външната ни политика се задава от вас, уважаеми народни представители. Нека е разумна външна политика - с тежест, но и с характер!

Съдбата обича смелите. Народното събрание е мястото, където различията могат да се превръщат в решения. Защото компромисът невинаги е слабост! По-голямата ценност е обединението.

Аз съм открита и честна към вас. Президентската институция, както винаги досега, ще бъде самостоятелна и независима, ще бъде коректив на останалите власти, но ще подаваме ръка за взаимодействие и сътрудничество, за обща работа в името на най-висшата цел – добруването на българския народ!

Уважаеми народни представители,

От свещената трибуна на парламента се обръщам към вас с пожелание отново да се възцари парламентаризмът. В тази зала сме слушали силните гласове на десетки големи български умове и техните пламенни речи, които не са просто история. Оттук нататък вие ще пишете историята. С вашия ум и разум. С гласовете на опитните и тези, които за първи път ще бъдат народни представители. Със силните гласове на младите хора в тази зала.

Нека възродим корените на доброто и справедливостта, за да изправим на крака човешкото достойнство. Да си припомним пропуснатите шансове и колко ни струва понякога мълчанието.

Достойнството не се гради върху илюзии. Българинът може да понесе тежки истини, но не понася лъжата.

Не трябва да забравяме кои сме – народ, който е оцелял в робства, без държава, без свобода, но никога без дух, затова сме днес тук и ще пребъдем. Носим в себе си паметта на будители, учители, лекари, строители, поети – хора, които не са чакали спасение, а те самите са били нашите спасители. Най-важното, което искам да ви кажа, дами и господа, е:

Всичко е в нашите ръце!

Ще ви припомня думите на великия Стефан Данаилов, произнесени преди десет парламента, при откриването на 42-ото Народно събрание на 21 май 2013 г.: „Ако се опитваме да пренебрегнем истината за нещата около нас, рано или късно плащаме висока цена. Крайно време е да обединим воля и знания около най-неотложните обществено спасяващи проблеми и да ги решим, пренебрегвайки своята политическа противопоставеност, личностна нетърпимост и непримиримост в името на един по-добър ден за любимото ни отечество.“

На добър час на 52-то Народно събрание!